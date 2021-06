Sondaggio bomba a Ottoemezzo, la Meloni raggiunge Salvini: Lega e FdI appaiati al primo posto

24 giugno 2021 a

Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia non si fermano più. A certificare il trend nelle intenzioni di voto degli elettori per l'unico partito all'opposizione del governo di Mario Draghi è il sondaggio Demopolis per Otto e mezzo presentato giovedì 24 giugno nella trasmissione condotta da Lilli Gruber su La7.

Qual è il peso dei partiti se si votasse oggi per la Camera dei deputati, è il focus della rilevazione. E il risultato più sorprendente è quello che vede FdI e la Lega perfettamente appaiati al 21 per cento. C'era aria di sorpasso, secondo i trend del consenso fiutati dai sondaggi, oggi è il giorno del pareggio secondo la rilevazione di Demopolis.

In un punto tre partiti. Già perché il Pd si attesterebbe al 20 per cento mentre appare più distaccato il Movimento 5 Stelle, al 17,2 per cento.

Nel talk di La7 si ripercorrono le parabole dei partiti della Meloni e di Matteo Salvini. La Lega partiva dal 34,3 per cento delle Europee 2019, quando FdI aveva raggranellato il 6,4. Nel maggio 2019 il Pd aveva il 22,7 per cento, i 5Stelle il 17,1. Oggi la situazione vede "per la prima volta i tre partiti maggiori distanziati di appena un punto. E le quattro forze politiche principali sono dentro a una forbice inferiore ai quattro punti percentuali" è il commento nel servizio di Otto e mezzo ai numeri di Demopolis.

Sul tavolo naturalmente anche la partita delle amministrative. A Roma secondo le tendenze individuate dal sondaggio si andrebbe al ballottaggio: in vantaggio c'è il candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti su Roberto Gualtieri, Virginia Raggi e Carlo Calenda. A Milano è in "netto vantaggio" Giuseppe Sala, a Torino sarebbe avanti Paolo Damilano così come Matteo Lepore non dovrebbe avere problemi a Bologna, mentre Napoli si prevede un ballottaggio con Gaetano Manfredi dato al primo posto.

