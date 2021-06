Partito unico del centrodestra, il sondaggio che cambia tutto: chi è che lo vuole davvero

24 giugno 2021 a

Colpo di scena sul dibattito del partito unico del centrodestra lanciato da Silvio Berlusconi. Chi lo vuole davvero? I dati del sondaggio Emg presentato giovedì 24 giugno ad Agorà, la trasmissione di Rai 3 condotta da Luisella Costamagna, riservano sorprese.

Secondo la rilevazione dei Fabrizio Masia oltre il 50 degli elettori del centrodestra sarebbe favorevole alla creazione di un partito unico in cui possano confluire tutte le forze della coalizione: Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Il 54 per cento ha risposto "sì" alla domanda "lei è favorevole al partito unico del centrodestra proposto da Berlusconi?", i "no" sono stati il 29 per cento mentre il 17 ha preferito non rispondere.

A stupire è la composizione dell'opinione che vede di buon occhio un organismo unico per le forze di centrodestra. Gli elettori di Forza Italia favorevoli al progetto lanciato da Berlusconi sono il 52%; i contrari sono il 17, il 31 non risponde. Ma a sorprendere è il dato sugli elettori di Matteo Salvini: nella Lega il 67 per cento è favorevole con soltanto il 19 per cento dei contrari.

Percentuali che cambiano notevolmente se consideriamo solo gli elettori di Fratelli d'Italia, unico partito all'opposizione del governo di Mario Draghi. Nel partito di Giorgia Meloni si registra il 43% di favorevoli; il 44% si dice contrario e il 13% preferisce non esprimersi.

