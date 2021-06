Italia-Galles, Giuseppe Conte si prende i meriti. Ma è stata la partita meno bella

20 giugno 2021 a

a

a

L'Italia batte il Galles e la partita di Euro 2020 all'Olimpico di Roma finisce 1-0. Gli azzurri esultano con i tifosi per il risultato record, il ct Roberto Mancini fa giocare tutti e basta un gol di Matteo Pessina per volare agli ottavi di finale con punteggio pieno. Figurati quindi se non poteva mancare lui, l'ex premier grillino Giuseppe Conte a farsi sentire (sui social).

Il triste declino di Conte che sognava di essere un re. Il retroscena di Bisignani: "L'avvocato dei cinesi finirà nell'irrilevanza"

Da "imbucato" con biglietto premio ecco l'ex presidente del Consiglio a prendersi meriti che non ha… Si sente il portafortuna dell’Italia. E arrivato lui infatti è la partita che gli azzurri hanno giocato meno bene…

