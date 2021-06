20 giugno 2021 a

Al termine del primo tempo, l'Italia sta conducendo per 1-0 sul Galles nella gara valida per la terza e ultima giornata del Gruppo A di Euro 2020. L'azzurro Matteo Pessina segna e sblocca un match difficile, poi sfiora anche il raddoppio. La rete arriva al 39' che devia sotto porta un calcio di punizione di Verratti. Nell'altra partita del girone, in programma a Baku, in vantaggio la Svizzera per 2-0 sulla Turchia.

