È solo un piccolo uomo, Salvini umilia Letta sui morti Covid

21 giugno 2021 a

a

a

«Ha detto Letta che la Lega al governo perde consensi? È piccolo un uomo che dopo 1 anno e mezzo di morte, di lockdown, sta lì a fare il calcolo politico sui sondaggi. Lascio a Letta i suoi attacchi». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di «Quarta Repubblica», Rete 4. «Il Pd al governo con Conte avrebbe messo solo tasse» ha aggiunto. «Sono contento del parere del Cts» sulle mascherine, «per rispondere ai soloni come Letta, che ha avuto il pessimo gusto di dire che con Salvini al governo ci sarebbero stati centinaia di migliaia di morti, come in Brasile. È mancanza di rispetto, è fare una politica brutta, è triste. In altri tempi l’avrei portato in tribunale, è una idiozia dire che con Salvini al governo ci sarebbero stati centinaia di migliaia di italiani morti».

Le cinque scommesse di Salvini per unire la coalizione di centrodestra ed uscire dalla crisi

Poi il leader della Lega ha parlato anche di vaccini e Black Lives Matter. «Sono prenotato per fare il vaccino per lunedì prossimo. A differenza di altri colleghi che fanno i furbetti e fanno la fila, io mi sono prenotato e mi hanno assegnato questo slot». E sugli azzurri che non si sono inginocchiati: «Il razzismo si sconfigge inginocchiandosi? Otto su dieci dicono di no, quella è roba da radical chic alla Roberto Saviano».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.