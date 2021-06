Roma, Ignazio Marino bombarda i risultati delle primarie del Partito Democratico: sono farlocchi?

21 giugno 2021 a

Il risultato delle primarie per scegliere il candidato sindaco del centrosinistra per le elezioni a Roma non ha sorpreso nessuno. Roberto Gualtieri ha facilmente trionfato nel confronto con gli sfidanti, ma ci sono alcune ombre che devono essere diradate sul risultato del conteggio dei voti. A lanciare l’accusa è l’ex sindaco della Capitale, Ignazio Marino, che ha segnalato evidenti incongruenze in un messaggio su Twitter: “Primarie a Roma, risultati online danno Gualtieri e Caudo testa a testa; quelli cartacei danno risultati diversi. Per le schede chi parla di 30.000 e chi di 48.000 votanti. Perché non rifare lo spoglio con i candidati presenti così si potrà confermare trasparenza del voto?”. L’ex inquilino del Campidoglio, fatto fuori dal Pd di Matteo Renzi davanti al notaio per la questione scontrini e della panda rossa, ha appoggiato la candidatura di Giovanni Caudo, assessore all’urbanistica durante la sua esperienza romana e secondo classificato nelle primarie. La pesante accusa non passerà inosservata tra i Dem.

Primarie a #Roma: risultati online danno Gualtieri e Caudo testa a testa; quelli cartacei danno risultati diversi. Per le schede chi parla di 30.000 e chi di 48.000 votanti. Perché non rifare lo spoglio con i candidati presenti così si potrà confermare trasparenza del voto? — Ignazio Marino (@ignaziomarino) June 21, 2021

