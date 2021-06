Su AstraZeneca scelta emotiva, D'Amato vuole vaccinare i più giovani

21 giugno 2021 a

"Se vogliamo ridurre la circolazione del virus stesso occorre vaccinare anche i più giovani". Alessio D'Amato, assessore regionale alla Sanità, spinge la campagna vaccinale «È stata una scelta troppo emotiva quella presa su Astrazeneca dopo la morte di Camilla, non c’è nessun farmaco che ha un rischio zero, detto questo non possiamo fare a meno di nessuna arma». Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’ Amato a Quarta Repubblica.

Lazio in zona bianca da lunedì. Zingaretti: non togliete la mascherina

»Noi in Italia abbiamo troppi galli a cantare, dobbiamo accorciare la catena decisionale, perché nella lotta verso il virus vince chi corre di più«. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’ Amato a Quarta Repubblica su Rete4. Per la campagna vaccinale, ha aggiunto, "serve il consenso" e "la trasparenza è l’arma fondamentale" per ottenerlo. L'obiettivo è arrivare all'8 agosto con il 70% della popolazione vaccinata"

