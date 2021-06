Lazio in zona bianca da lunedì. Zingaretti: non togliete la mascherina

11 giugno 2021 a

Da lunedì il Lazio è zona bianca. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 14 Giugno. Le altre regioni sono: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Puglia e la Provincia Autonoma di Trento.

E mentre già da domani c'è lo stop per Astrazeneca sotto i 60 anni, come previsto dal ministro della Salute, Roberto Speranza, assieme al Cts, i dati sui contagi sembrano buoni. «Oggi su oltre 9mila tamponi nel Lazio (-1630) e quasi 21mila antigenici per un totale di quasi 30mila test, si registrano 169 nuovi casi positivi (-25), i decessi sono 12 (+6), i ricoverati sono 512 (-31). I guariti 935, le terapie intensive sono 103 (-5). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 0,5%. I casi a Roma città sono a quota 118». Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Nel dettaglio: nella Asl Roma 1 sono 34 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi; nella Asl Roma 2 sono 69 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso; nella Asl Roma 3 sono 15 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 2 decessi.

E ancora, nella Asl Roma 4 sono 12 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi; nella Asl Roma 5 sono 2 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso e nella Asl Roma 6 sono 14 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Nelle province si registrano 23 casi e si registrano 5 decessi nelle ultime 24h. In particolare: nella Asl di Latina sono 15 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 5 decessi; nella Asl di Frosinone si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi; nella Asl di Viterbo si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi e nella Asl di Rieti si registrano 1 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

«Serve continuare ad indossare la mascherina. La zona bianca arriva anche grazie alla comunità del Lazio: siamo stati la regione con il minor numero di giorni di restrizione in zona arancione e rossa, malgrado i problemi immensi le imprese hanno comunque potuto sviluppare la propria attività e da lunedì inizia una stagione diversa», ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: «Raccomando anche in zona bianca di continuare a osservare le regole, prime fra tutte indossare la mascherina ed evitare il più possibile gli assembramenti», ha aggiunto Zingaretti. A chi gli chiedeva se con la zona bianca ci sarà l’abolizione dell’obbligo della mascherina all’aperto, Zingaretti ha precisato: «non è una nostra competenza, ma credo che sia utile mantenerla, perchè la zona bianca moltiplicherà le occasioni di incontro durante la giornata. I risultati di cui godiamo ora sono frutto proprio delle misure di contenimento, come l’aver mantenuto ancora il coprifuoco fino a oggi», ha concluso il governatore.

