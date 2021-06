Silvio Berlusconi in ginocchio da questa donna: "Vuoi una Ferrari? È tua" Lei era giovane e super, ma disse di no

17 giugno 2021 a

Lei si chiama Anne Sinclair, negli ultimi anni è passata alle cronache come la moglie super cornificata da Dominique Strauss-Kahn, l'ex direttore generale del Fondo monetario internazionale che stava per diventare presidente della Repubblica francese, prima che scoppiasse lo scandalo della sua presunta violenza sessuale a una cameriera di albergo di New York.

Poi sono venute fuori molte altre storie sull'onda del Me Too, e Anne ha lasciato il marito rifacendosi una vita. Da giovane lei oltre ad essere bellissima era la conduttrice più popolare e ambita di Tf1, il primo canale della tv francese. E oggi in una intervista a 7, il magazine del Corriere della Sera, svela che ci fu un uomo disposta a pagarla a peso d'oro pure di strapparla da lì e farne una star della tv che stava lanciando in Francia, la Cinq.

Era Silvio Berlusconi, capace davvero di tutto nei tempi d'oro della tv. “Mi invitò a pranzo”, racconta Anne, “vicino all'Arco di Trionfo a Parigi e fu una scena incredibile: al momento del dessert si mise in ginocchio, e fece tutto il giro del tavolo sempre in ginocchio per supplicarmi... La sola volta in vita mia in cui ho avuto un uomo in ginocchio davanti a me”.

La Sinclair racconta anche quel che offrì Berlusconi: “Le darò ciò che vuole!”, mi disse, “Una Ferrari? Le darò una Ferrari. Vuole dei milioni? Le darò i milioni...”. Ma la sciagurata rifiutò...

