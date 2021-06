Salvini è stanco delle ossessioni di Speranza: "Leviamo la mascherina agli italiani"

15 giugno 2021 a

Se Roberto Speranza frena e prende tempo sulle mascherine, nonostante il rallentamento del virus, il leader della Lega Matteo Salvini è stanco di aspettare. Per il leader della Lega è arrivato il momento di togliere l'obbligo della mascherina, mentre invece il ministro della Salute cerca di procastinare il più possibile la decisione.

"Le nostre priorità non sono i sondaggi, ma la salute, le tasse e il lavoro. Ci stiamo occupando di bloccare 160 milioni di cartelle esattoriali per 18milioni di cittadini italiani, contiamo di ottenere il rinvio almeno fino a settembre per poi passare alla rottamazione e alla rateizzazione", spiega Salvini, che aggiunge: "Ci stiamo occupando di mascherine, in Belgio oggi cessa l’obbligo all’aperto e in Israele anche al chiuso. Abbiamo ottenuto le riaperture e lo sblocco del coprifuoco, il prossimo obiettivo è liberare gli italiani, almeno all’aperto, dal vincolo della mascherina". Tra l'altro, anche la Francia ha deciso di eliminare l'obbligo della mascherina all'aperto a partire dal 30 giugno.

Eppure, il ministro Speranza è scettico. Lo ha ribadito anche ieri, quando ha detto che "tenerle ancora per un po' non stravolge l'esistenza degli italiani". E che è meglio "non correre". Quando cadrà, quindi, questo obbligo? "A un certo punto di questa estate penso che potremo toglierla" all'aperto, dice Speranza. L'estate però è lunga, un conto è tra un paio di settimane, un altro è a inizio settembre".

