Colpaccio Meloni, ecco il big che passa a Fratelli d'Italia nella "leghista" Verona

15 giugno 2021 a

a

a

Colpo di scena nella "leghista" Verona, dove il sindaco Federico Sboarina ha annunciato l'adesione a Fratelli d'Italia. Una scelta che probabilmente non farà piacere a Matteo Salvini.

Il giudice non fa vaccinare Salvini

Sboarina, infatti, pur non essendo iscritto al Carroccio, era stato sostenuto a spada tratta dall'ex ministro dell'Interno nelle Comunali del capoluogo scaligero, che erano state anche il teatro dell'ennesima faida con l'ex sindaco Flavio Tosi, che alle urne aveva lanciato la sua compagna. Sboarina, però, ora dichiara al mondo il suo amore per Giorgia Meloni e per Fratelli d'Italia.

Federazione di centrodestra sì o no. Toti e Brugnaro già litigano

"È un partito - ha detto Sboarina - nel quale mi sono sempre riconosciuto. Io sono un uomo di destra e in quell’area politica continuo a identificarmi". Anche Giorgia Meloni ha commentato con entusiasmo l'adesione: "Fratelli d’Italia vanta oggi la miglior classe dirigente rispetto a tutti gli altri partiti del Parlamento". "Dovendo sudarci tutto, ogni singolo passo in avanti - ha aggiunto - non potevamo permetterci di candidare personaggi che non avevano nulla a che fare con la politica ma che rappresentavano solo se stessi".

La Meloni boccia la Federazione di Salvini: "Non è una priorità"

"Noi abbiamo bisogno del radicamento e se oggi Fratelli d’Italia con il 5% dei rappresentanti in Parlamento riesce a fare opposizione senza bucare nemmeno una materia è perché abbiamo una classe dirigente che prima di arrivare lì ha maturato esperienze importanti e qualificanti ad ogni livello" ha concluso la leader.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.