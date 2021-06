Il "cinese" Grillo, bordata a Draghi: "Parata ideologica contro il nemico"

15 giugno 2021 a

a

a

Non poteva mancare la bordata di Beppe Grillo che imbarazza il premier Mario Draghi che in questi giorni ha incontrato i leader del G7. La polemica è sulla Cina e sulla posizione diplomatica da tenere nei confronti di Pechino. Per Grillo "negli ultimi due giorni abbiamo assistito ad una parata ideologica come non se ne vedevano dalla caduta del muro di Berlino. Il G7 prima e la riunione della Nato poi hanno colto l’occasione per sparare a palle incatenate contro il 'nemico'", scrive su Twitter il fondatore del M5S, riprendendo le parole di un articolo pubblicato sul suo blog dal titolo "La difesa dei nostri valori", a firma Andrea Zhok, in cui il "nemico" cui fanno riferimento l’autore e Grillo sono "Russia e Cina". Nell'articolo si legge: "Quando le élite economiche occidentali percepiscono qualche minaccia al proprio stile di vita scatta il riflesso condizionato: dalla Prima Guerra Mondiale alla guerra del Vietnam, chiamano alle armi la plebe a difendere i nostri valori. Al contempo procedono a dipingere il nemico in termini caricaturali e disumanizzanti, in modo da farne risaltare la profonda incolmabile diversità antropologica. Un grande classico, e funziona sempre".

Draghi da Biden e Grillo lo imbarazza con i cinesi. Il retroscena bomba: premier furioso

Il M5S è il primo partito di maggioranza (come numero di parlamentari) che sostiene il governo Draghi. La posizione di Grillo, quindi, non può non irritare Palazzo Chigi. Anche perché le parole di Draghi sulla Cina al G7 sono state queste: "Il tema politico dominante del G7 è stato quale atteggiamento debbano avere le democrazie occidentali nei confronti della Cina e in generale di tutte le autocrazie, che usano la disinformazione, fermano gli aerei in volo, rapiscono, uccidono, non rispettano i diritti umani, usano il lavoro forzato. Tutti questi temi di risentimento nei confronti delle autocrazie sono stati toccati e condivisi. In questo senso è stato un vertice realistico: c’era contentezza per l’economia ma non si sono persi di vista i problemi politici".

Video su questo argomento G7, Draghi: con la Cina bisogna cooperare ma serve franchezza TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.