G7, incontro su politica estera e sicurezza. Focus sulla salute e le sfide sanitarie - DIRETTA VIDEO

Ha preso il via la seconda giornata di lavori del G7 in Cornovaglia. La prima sessione del giorno si intitola 'Building Back Resilient', mentre alle 13 partita poi a la sessione che si è focalizzata su alcuni temi di politica estera e di sicurezza, tra questi Russia e Afghanistan. I leaders hanno accolto poi gli ospiti per la quarta sessione, dedicata ai temi della salute, in particolare alle più immediate sfide sanitarie e al rafforzamento dei sistemi di salute globale.

A seguire appuntamento in agenda per il premier Mario Draghi che alle 18.35 incontrerà nel primo bilaterale il presidente Usa Joe Biden. Alle 19.30 i leader e gli ospiti si rivedranno per la foto di famiglia, prima di dirigersi in spiaggia per la cena, un barbecue firmato dallo chef Simon Stallard dell’Hidden Hut di Portscatho.

