La Regina Elisabetta è la mattatrice del G7: stupisce tutti con la sciabola e la torta

Lunga vita alla Regina! Elisabetta II è la protagonista indiscussa alla cena di gala del G7 all'Eden Project in Cornovaglia: sorrisi, freddure inglesi e sciabolate (per tagliare una torta). The Queen è apparsa in ottima forma al "Big lunch" in onore dei leader mondiali riuniti in Gran Bretagna per il G7. Durante le foto istituzionali, ha strappato una risata ai capi di Stato con una battuta al primo ministro Boris Johnson ("Dovrebbe sembrare che vi state divertendo?") e più tardi, alla cena, ha insistito per usare una spada del cerimoniale per tagliare la torta: "Ci provo, ma non so se funzionerà" facendo scoppiare a ridere Kate Middleton e Camilla, rispettivamente, la Duchessa di Cambridge e la Duchessa di Cornovaglia oltre a tutti i presenti. La monarca, 95 anni, ha mostrato un atteggiamento pimpante e sorprendentemente poco ingessato.

Edward Bolitho, il lord luogotenente di Cornovaglia, le ha dato la sciabola per tagliare il dolce, Elisabetta ha impugnato l'elsa e si è diretta decisa verso la torta, ma quando un assistente le ha detto che era disponibile un coltello convenzionale, The Queen ha "indossato la corona" rifilando una risposta sorprendente: "No, so che c'è, ma non lo voglio! Questo è più insolito!". Taglio, applausi e commento della Duchessa di Cornovaglia: "Questo è affettare!". Dopo aver restituito la spada cerimoniale, la Regina ha usato un coltello per tagliare una seconda fetta e ha osservato: "Sembra molto buona". Il clima disteso, l'affabilità di Sua Maestà, l'allentamento delle rigide maglie del protocollo fanno parte di una precisa strategia offensiva: la Gran Bretagna sta cercando di stupire i potenti del mondo con tutto il fascino reale per un ricevimento memorabile dopo i dissapori per la Brexit. E puntare sulla infinita Elisabetta si è rivelato un successo.

