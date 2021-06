Ecco chi è l'assessore alla Cultura, così Roncone umilia la Raggi

Giorgia Peretti 10 giugno 2021 a

a

a

“Un’esperta di burlesque”. Fabrizio Roncone sbeffeggia la giunta della sindaca Virginia Raggi. Il giornalista del Corriere della Sera è ospite nella puntata di giovedì 10 giugno de “L’aria che tira”. Sul tavolo del talk di approfondimento politico sotto la conduzione di Myrta Merlino, in onda su La 7, ci sono le candidature per le prossime amministrative.

Dopo Azelio gaffe sulla data del bombardamento. La sindaca Raggi ne scrive un'altra

La recente fumata bianca sulle proposte del centrodestra arriva anche nel salotto della Merlino dove trova un Roncone pronto a commentare le scelte dei candidati sindaci. Dopo aver criticato la poca notorietà di Enrico Michetti e Simonetta Matone promuove la scelta del tridente composto anche da Vittorio Sgarbi come assessore alla cultura: “L’unica cosa buona è Sgarbi perché finalmente Roma avrebbe un assessore alla cultura degno di questo nome...Segnalo a tutti che l’attuale assessore alla cultura della capitale è una signora esperta in burlesque. Non è una battuta, se andate su Google la trovate, basta digitare: “assessore di Roma” ed esce “burlesque”. L’attuale assessore scelto da Virginia Raggi è una sua ex compagna di liceo -ribadisce - esperta in burlesque diventata assessore alla cultura di questa città. Questo per dire le condizioni di Roma”. Gelo in studio, la Merlino resta senza parole.

La Raggi non ne azzecca una. Gaffe clamorosa sulla judoka Milani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.