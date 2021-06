AstraZeneca, Giorgia Meloni tuona contro il governo: non si scherza con la salute degli italiani, ora basta

10 giugno 2021 a

AstraZeneca manda nel panico gli italiani. La sconvolgente notizia della morte della povera Camilla Canepa, la ragazza di Sestri Levante che ha perso la vita oggi all'ospedale di Genova dopo una trombosi al seno cavernoso, sorta dopo essersi sottoposta lo scorso 25 maggio alla somministrazione del vaccino, aumenta inevitabilmente i dubbi e alimenta il dibattito sull'utilizzo di AstraZeneca per i più giovani.

Sull'argomento è intervenuta Giorgia Meloni. «In pochi mesi siamo passati alla raccomandazione di AstraZeneca solo per alcune fasce d’età e non per gli anziani, poi ancora ’buono per tuttì, per essere poi sospeso da Ema e da Aifa per tre giorni a livello precauzionale, infine per essere sconsigliato ai giovani, ma allo stesso tempo somministrato anche ai giovanissimi durante gli open day. Ora basta, non se ne può più di questo caos e di questa approssimazione. Chiedo che il Governo riferisca immediatamente in Parlamento. Gli italiani devono sapere. Pretendiamo trasparenza e chiarezza: non si scherza con la salute dei cittadini». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

