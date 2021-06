Vaccino AstraZeneca e trombosi: è morta Camilla Canepa. Dramma dopo l'open day a Genova

10 giugno 2021 a

Camilla Canepa è morta per le complicanze della trombosi a quindici giorni di distanza dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca. La ragazza, diciottenne di Sestri Levante, era ricoverata da domenica all'ospedale San Martino di Genova per gli effetti collaterali del prodotto contro il Covid: il 25 maggio nel corso dell'open day per gli over 18 aveva ricevuto l’inoculazione del siero dell’azienda anglo-svedese, che l’Aifa aveva raccomandato di usare in via preferenziale per gli over60.

"Purtroppo Sestri Levante è stata colpita da un lutto che mai avremmo voluto vivere. L’amministrazione comunale e tutta la città si stringono intorno alla famiglia della ragazza scomparsa oggi. In questo momento di dolore esprimo tutto il mio affetto e la mia vicinanza ai familiari di Camilla” il triste annuncio di Valentina Ghio, sindaco di Sestri. I medici avevano operato Camilla per la rimozione del trombo nel seno cavernoso e per ridurre la pressione intracranica, ma non ce l’ha fatto. Il caso ha scosso l’Italia negli scorsi giorni e ora la storia di una giovane vita finisce nel peggiore dei modi.

