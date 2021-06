Sondaggio impietoso su Milano: centrodestra ancora senza candidato, ma Beppe Sala è già spacciato

09 giugno 2021 a

Milano resta a bocca aperta sul sondaggio choc per la corsa a sindaco del capoluogo della Lombardia. Il verdetto è devastante per l’attuale numero uno della città, Beppe Sala, che si è ricandidato per un secondo mandato: il centrodestra è in vantaggio, anche senza aver scelto un candidato. La rilevazione Tecné, riferita da Libero, evidenza che il 46% degli intervistati voterebbe il nome, ancora misterioso, che sceglieranno Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia nell’ennesimo vertice per le amministrative. Sala arriverebbe invece al 43%, appoggiato dal Partito Democratico e da un numero sconfinato di liste civiche.

Il sondaggio smentisce quindi la tesi che l’attesa del centrodestra nello scegliere il profilo giusto si riveli un boomerang suicida, anzi. Ma Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni devono fare attenzione a credere di avere la partita su Milano già in pugno, perché c’è la variabile del 7% che sceglierebbe il Movimento 5 Stelle, i cui voti al ballottaggio dovrebbero confluire a sinistra, ribaltando la situazione. Salvini nello scorso weekend ha incontrato tre persone per sondarne la disponibilità, ma non ha voluto rivelare i nomi, nemmeno agli uomini a lui più vicini. C’è attesa per capire le mosse dell’ex ministro dell’Interno, che secondo i rumors vorrebbe candidare una donna.

