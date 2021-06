C'è un fratello di Italia peggio di Piero Fassino. Torna la tragica profezia di Totaro sulla Meloni

08 giugno 2021 a

Se dovete chiedere a lui le previsioni del tempo, non fidatevi. Sarebbe stato capace di dire che ieri a Roma (travolta da un nubifragio) sarebbe stata una giornata di grande siccità. Deve avere qualcosa in comune con Piero Fassino, perché ha la stessa dote naturale nel fare profezie che si avverano all'esatto opposto. Si chiama Achille Totaro, ed è un senatore di Fratelli di Italia. Davanti al clamoroso boom del suo partito che sta per agganciare e superare la Lega di Matteo Salvini ha infatti preso a girare all'impazzata nelle chat parlamentari la sua terribile profezia lanciata nel marzo 2019. Allora parlando con Il Foglio il profeta Totaro aveva vaticinato che se non fosse entrata subito nel governo gialloverde (che per altro stava per cadere), la Meloni sarebbe scomparsa: “Giorgia a destra di Salvini non c'è spazio. Rischiamo l'estinzione”, disse sicuro. Una profezia infausta che ora sembra imbarazzante, ma può diventare un mestiere. E forse fare concorrenza alle profezie infauste che invece diventano benedizioni, arte in cui è stato appunto maestro Fassino, che disse a Beppe Grillo: “vuole fare politica? Allora fondi un partito e vediamo se prende voti...”. Qualche anno dopo a Chiara Appendino: “facile fare opposizione. Ha un programma? Si candidi sindaco, e vediamo se i torinesi la votano...”.

