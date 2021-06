Crisi dem, perché il Pd è primo solo nell'outfit

Arnaldo Magro 05 giugno 2021 a

L’incapacità di dialogare ad un elettorato di sinistra sembra oramai evidente alla stessa base. Ma è la base stessa del Pd ad aver perso le stigmati, a non avere forse più, un’anima vera di sinistra. Ad essersi trasformata, da proletaria a fighetta.

Fatevi un giro a Montecitorio. Tra scarpe Loubutin, borse Louis Vuitton, capelli cotonati e cravatte di Hermes, il parlamentare piddino lo si potrebbe riconoscere facilmente. Nulla vi è di ideologico contro l’outfit costoso, ma risulta difficile per la classe operaia, riconoscersi in quel modello. Ricordate il Nanni Moretti che in «Aprile», implorava Massimo D’Alema: «Ti prego, di’ una cosa di sinistra». Ecco, sono passati 23 anni. Una era geologica in casa Pd.

