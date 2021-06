Otto e mezzo, "Lega sempre il primo partito". Salvini e la verità sul centrodestra, Lilli Gruber incassa

Giada Oricchio 03 giugno 2021 a

A “Otto e Mezzo”, l’approfondimento politico di LA7, giovedì 3 giugno, Matteo Salvini commenta i sondaggi che danno in crescita Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni: “La Lega è sempre il primo partito”.

Nel serrato faccia a faccia con Lilli Gruber, Matteo Salvini nega che la Lega sia in calo: “Dov’è più brava di me la Meloni? In realtà gli ultimi sondaggi danno la Lega in crescita e ampiamente primo partito”. Ma la conduttrice: “Il sondaggio SVG dice che la Meloni è al 20% e lei al 21%” e Salvini lievemente stizzito: “Al 21,7% e sono due settimane di seguito che cresciamo. Se cresce la Meloni, la Lega, il centrodestra e Forza Italia, io sono solo contento. Il problema sarebbe se crescesse il Pd. Non sono preoccupato, i miei avversari, non nemici, non saranno mai nella mia squadra, nella mia comunità, nella mia famiglia. I miei avversari sono PD e 5 Stelle”.

La Gruber lo incalza: “Però lei è abituato a essere il più forte nella coalizione di centrodestra e siccome il primo partito esprime anche il Presidente del Consiglio... se la Meloni va avanti così lei sarà spodestato in tempi rapidi”, il leader della Lega ribatte serafico: “Se il centrodestra cresce e la Lega stando a tutti i sondaggi è ancora ampiamente primo partito... Un premier donna? Lasciamolo decidere agli italiani. Io vorrei che scegliessero un premier in gamba, avessero amministratori delegati e sindaci in gamba. Non li scelgo in base al fatto che sono uomini o donne. Poi noi della Lega ne abbiamo candidate molte di donne e le abbiamo scelte perché brave, non perché di sesso femminile. Se ne riparlerà tra un anno e mezzo. Intanto accompagneremo Draghi in quest’esperienza di governo fino alla fine, al 2023, perché i risultati si stanno vedendo”.

