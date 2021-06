Otto e mezzo, "non è tempo per bisticciare". Matteo Salvini da Lilli Gruber con i fiori

Giada Oricchio 03 giugno 2021 a

a

a

Matteo Salvini stupisce a “Otto e Mezzo”, il programma di approfondimento politico di LA7, giovedì 3 giugno. Il leader della Lega omaggia Lilli Gruber con un bellissimo mazzo di fiori: “Ogni promessa è debito”. Ma la conduttrice lo gela: “Sono passati due anni da quando me li aveva promessi… lo sa che le donne non hanno tutta questa pazienza!”. "Dopo il Covid non è più tempo di bisticciare... Il tempo che il buon dio ci dà, usiamolo per costruire" spiega Salvini che sorride e continua: “Dopo il Covid sono più buono, dolce e sereno grazie a Dio, il tempo che abbiamo diamocelo per costruire, penso che non sia più il momento di bisticciare”. E via all’intervista su fede, “minaccia” Giorgia Meloni, riforme e giustizia.

Il leader ha poi affrontato il tema della fede: "La fede - ha detto - l'avevo lasciata in terzo piano, dopo il lavoro, la famiglia... e devo dire che ritornare a credere ti dà più forza nella vita quotidiana. Non c'entra nulla con la politica, è una semplice volontà di condivisione. Tanto i cattolici, che sono persone intelligenti, non votano in base a un rosario o ad una preghiera, ma al supporto che diamo alla famiglia o difendendo la vita o la disabilità. Non ostento la fede, e non lo faccio per prendere più voti sicuramente".

"Lei gli darebbe 15, si sa". Il risveglio di Monti contro la Gruber: imbarazzo e accuse su Draghi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.