Io non lo perdono, Rita Dalla Chiesa contro la scarcerazione di Brusca

02 giugno 2021 a

a

a

«Io posso riflettere sul motivo del pentimento di Giovanni Brusca ma non lo perdono. Vorrei avere la statura di Maria Falcone che dice "umanamente mi dispiace ma questa è la legge". A me non basta sentir dire questa è la legge». Così Rita Dalla Chiesa a "Zona Bianca" su Retequattro. «È uscito dal carcere grazie a una legge voluta da Falcone che lui ha fatto saltare in aria premendo il pulsante a Capaci», aggiunge. Dalla Chiesa infine sottolinea come «purtroppo tanti pentiti hanno anche portato le indagini in direzioni diverse. Lo stesso Brusca nei primi quattro anni ha cercato di depistare».

Rita Dalla Chiesa smaschera le femministe a singhiozzo: attacchi a Giorgia Meloni, tutte zitte?

E poi il riferimento al piccolo Giuseppe Di Matteo: «Io vorrei che Giovanni Brusca chiedesse scusa alla mamma di Giuseppe Di Matteo. Il bambino sciolto nell’acido è la cosa che fa più male. Abbia il coraggio di guardarla negli occhi».

Basta aggredire la Sardegna. Rita Dalla Chiesa sbotta sulle bugie del coronavirus

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.