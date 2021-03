Il racconto choc di Rita Dalla Chiesa: "Così mio fratello ha salvato la vita a una donna"

28 marzo 2021 a

a

a

Rita Dalla Chiesa è stata testimone di un'aggressione ad una donna che ha rischiato di essere gettata di sotto a un balcone. Ecco il racconto che la stessa conduttrice di Mediaset ha affidato a Facebook: "E’ successo ieri a Milano, a mio fratello. Stava lavorando al computer, e a un certo punto ha sentito urlare, gridare nella strada dove abita. Una strada molto tranquilla, con i palazzi di fronte abbastanza vicini. E’ uscito sul balcone e ha visto una giovane donna, sul terrazzo di fronte, stesa per terra che si aggrappava disperatamente alla ringhiera, e un uomo che tentava con tutte le sue forze di buttarla di sotto. Una lotta impari.

E’ successo ieri a Milano, a mio fratello. Stava lavorando al computer, e a un certo punto ha sentito urlare, gridare... Pubblicato da Rita Dalla Chiesa su Sabato 27 marzo 2021

"La gente ha cominciato a gridare dalle finestre “chiamate la polizia, chiamate la polizia”!!! - prosegue nel raccondo la Dalla Chiesa - Nando, invece, in un guizzo di lucidità, e con un tono di voce di cui si è’ poi meravigliato lui stesso, ha urlato “BASTAAAAAAA!!!!!!!”, guardando in faccia quel maledetto. Che per un attimo si è fermato, mentre lei è riuscita a divincolarsi e a scappare dentro casa".

Rapina con doppio morto a Napoli: gli rubano il Rolex e ora è accusato di omicidio volontario

Ma il racconto non finisce qui. Dalla Chiesa continua: "Poco dopo sono ricominciate le grida. Ma a quel punto era già arrivata la Polizia. La ragazza e’ stata portata via con l’ambulanza, e lui portato in commissariato. Se Nando non avesse gridato “quel” basta lei oggi sarebbe stata probabilmente solo un nome da aggiungere al lungo elenco di donne uccise dal loro uomo. E’ da ieri che ci penso. Spero solo che lui sia stato arrestato, e che lei sporga denuncia, e non perdoni. Ho chiesto a mio fratello e a mia cognata. Oggi la casa è vuota".

In carcere da 18 anni per aver ucciso quattro figli: ma forse è innocente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.