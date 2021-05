Raggi se ci sei, batti un colpo: l'attacco di Matteo Salvini su Roma invasa dai rifiuti

31 maggio 2021 a

a

a

Sulle chat dei telefonini dei romani ormai non circolano altre foto se non quelle dei rifiuti che stanno invadendo le strade di Roma. Le segnalazioni di cassonetti stracolmi e di immondizia che ha invaso le strade della Capitale sono centinaia e la situazione è al limite, tra il degrado nel vedere i cumuli e il cattivo odore che emanano quando non vengono smaltiti. Ad inchiodare la sindaca Virginia Raggi alle proprie responsabilità è arrivato Matteo Salvini, leader della Lega, che ha testimoniato con una foto su Instagram una delle tante situazioni di disagio per via del mancato intervento di Ama, azienda che è caccia di impianti e sbocchi per gli scarti. “Roma, 31 maggio 2021. Toc toc, c’è qualcuno in Campidoglio?", la domanda retorica sul social network.

Il post del numero uno del Carroccio arriva a pochi giorni di distanza dalla delibera di Giunta con cui la Regione Lazio ha diffidato il Comune di Roma, assegnando al Campidoglio 60 giorni per l’"individuazione di uno o più siti nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale, idonei alla localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, per garantire l'auto sufficienza della Città Metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale”. Il tempo scorre e la situazione peggiora di giorno in giorno.

