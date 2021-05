Enrico Letta disperato su Gaetano Manfredi: il candidato sindaco a Napoli è juventino!

31 maggio 2021 a

Non ce ne è una per sbaglio che gli vada bene. Bisogna dire che il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, è proprio sfortunato! Basta che faccia una uscita che pensa geniale e perde subito due punti nei sondaggi come dopo la sua ideona di rimettere la tassa di successione. Un po' se le cerca, un po' poveretto gli arrivano pure addosso impreviste. Prendi tu i candidati sindaci per le elezioni nelle grandi città. Dopo lunghi tira e molla, rifiuti e promesse di fargli avere un fracco di soldi, Letta si è convinto di avere l'uomo giusto per Napoli: l'ex ministro dell'Università Gaetano Manfredi.

Appena ufficializzata la sua candidatura Pd-M5s, Manfredi fa la sua prima uscita pubblica a Napoli e si mette a parlare di calcio. Dicendo cosa? Uno tsunami: “Tifoso del Napoli? E' uno dei miei difetti. Non lo sono. Seguo il calcio, ma non sono tifoso del Napoli. Tifo per la Juventus, quindi essere juventini a Napoli è una cosa molto particolare...”. Particolare sì, tanto da non fargli prendere manco un voto con la pistola puntata alla tempia dell'elettore. Capita la gaffissima, Manfredi prova a riparare: “Abito a Nola e la squadra della mia città ha la maglia bianconera: da questa similitudine mi sono avvicinato alla Juventus...”. Una toppa per fino peggiore del buco. E Letta a questo punto è disperato...

