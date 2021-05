Salvini a Fatima per "raccomandare l'Italia alla Madonna"

Ben. Ant. 31 maggio 2021 a

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è andato in Portogallo per partecipare al vertice del gruppo di Identità e Democrazia del Parlamento europeo. Gli appuntamenti in questo tour lusitano sono molti, ma oggi ha deciso di prendersi «due ore per andare a Fatima e raccomandare l’Italia al cuore di Maria». Poi, ha spiegato, «torno in Italia per tornare a lavorare».

La visita al santuario mariano è stata pianificata prima della partenza. «Lì vado per avere l’illuminazione, vado a raccogliere un suggerimento utile» per le candidature del centrodestra di Roma e Milano, aveva scherzato con i giornalisti in attesa di decollare per il Portogallo.

Salvini ha commentato anche il suo rapporto con il segretario del Pd. «Letta ha detto che sono una persona vera? Non giudico, forse si è accorto che dopo tre mesi passati a insultarmi non ha fatto un buon servizio né all’Italia, né al governo, né al suo partito a giudicare dai sondaggi».

