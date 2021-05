Salvini contro gli Usa: "I dati sul Covid in Italia fermi al 20 aprile. Aggiornateli non siamo più in zona rossa"

26 maggio 2021 a

Una tirata d'orecchie agli Stati Uniti per i quali l'Italia è ancora ferma al 20 aprile per quanto riguarda l'aggiornamento della pandemia da Covid. E questo comporta ancora il divieto per gli italiani di andare negli Usa ma anche la raccomandazione per i turisti americani di non scegliere il nostro Paese per le vacanze.

Covid: Salvini, 'non lasciamo a Grecia e Spagna l'esclusiva del divertimento'

A farla è il leader della Lega Matteo Salvini: «Vedevo con rammarico che l’ambasciata degli Stati Uniti è ferma al 20 aprile con l’Italia in rosso a livello 4, assolutamente sconsigliata per Covid e terrorismo. Probabilmente c’era questo tipo di valutazione, ma oggi siamo al 26 maggio quindi un colpo di telefono agli amici di via Veneto per aggiornare la pagina del dipartimento di Stato che comunichi ai cittadini oltreoceano che la fortunatamente la situazione è sotto controllo sia dal punto di vista sanitario che auspicabilmente dal punto di vista terroristico».

Covid: Salvini, 'insisterò con Draghi, niente quarantene per turisti che vengono in Italia'

Il "rimprovero" è arrivato durante la conferenza "L’Italia turistica nel mondo. Mobilità degli italiani residenti all’estero" alla sala Caduti di Nassirya del Senato. «Si tratta semplicemente di aggiornare un link - aggiunge - non occorrono sforzi particolari»

