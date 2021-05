Elezioni amministrative, ancora niente candidati del centrodestra: salta il vertice tra Salvini, Meloni e Tajani

27 maggio 2021 a

a

a

Bisognerà aspettare ancora per vedere la lista definitiva dei candidati del centrodestra per le prossime elezioni amministrative. La corsa alle grandi città, Roma, Napoli, Bologna, Torino e Milano dovrà ancora attendere per vedere il nome scelto dai leader Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Fonti del Carroccio spiegano che il vertice previsto nel pomeriggio di oggi è rinviato per motivi organizzativi, anche con l’obiettivo di avere nuovi elementi sui potenziali candidati.

Su Roma Fratelli d'Italia insiste con Enrico Michetti. Anche se le quotazioni dell'avvocato amministrativista, sembrano essere scese. Lo stesso Salvini ieri ha rilanciato il profilo di Simonetta Matone, giudice minorile molto conosciuta. Resta ancora coperta la carta leghista su Milano, in attesa che Meloni schieri apertamente Michetti e lo incoroni candidato di partito e non un semplice segnalato. Le incognite non finiscono qui.

A Napoli è ufficiale la candidatura di Catello Maresca, più volte invocato dal centrodestra per il capoluogo partenopeo. Il pm però non ha intenzione di uscire dall'alveolo del 'civico' e ha ribadito nelle scorse ore, dopo aver incassato l'ok del Csm all'aspettativa, di non voler portare nelle sue liste i simboli di partito. Secondo quanto filtra dal suo entourage dovrebbe esserci un incontro o contatti con i leader nel prossimi giorni, "il lavoro sul territorio è stato fatto - filtra - ora spetta a Roma chiudere". Il puzzle insomma non è stato completato e serviranno altri giorni per fissare il nuovo vertice: l'ipotesi più concreta, infatti, è che per l'ufficialità bisognerà attendere la prossima settimana, quando dovrebbe essere riempita anche la casella di Bologna.

