Patto tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi: l'intesa esclude Giorgia Meloni. Occhi su futuro e Quirinale

Cambiano gli equilibri nel centrodestra. Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hanno ritrovato la serenità nel loro rapporto e mai come oggi tra i due leader di Lega e Forza Italia c’è un rapporto intenso, diretto e sincero, che però porta a delle conseguenze per Giorgia Meloni. In questo momento la presidente di Fratelli d’Italia è esclusa dal patto, che riguarda in particolare il futuro della coalizione e l’elezione del prossimo anno del Presidente della Repubblica.

Come riferisce Alessandro Sallusti sulla prima pagina di Libero nella testa del Cavaliere c’è sempre l’idea del Quirinale, ma oltre alle mire personali il centrodestra dopo anni ha i numeri per portare al Colle un suo nome. La nuova linfa ritrovata tra Salvini e Berlusconi arriva dopo che durante l’epoca del primo Governo Conte i contatti erano ridotti, con il numero uno del Carroccio che ha capito, grazie ad esperienza e maturità, che per governare gli servono alleanze. L’obiettivo dell’intesa riguarda anche le elezioni politiche, con Salvini che sente il fiato sul collo della Meloni e vuole l’appoggio di Forza Italia.

