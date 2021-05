Aria di nozze per Giggino Di Maio. E sui tempi la Saba ha le idee chiare...

Virginia rivela: "Ne abbiamo parlato". Ma c'entra anche il tetto ai due mandati...

Nozze in vista per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio? Si direbbe di sì a leggere le parole della sua compagna Virginia Saba, che svela quanto del matrimonio si sia discusso con l'ex capo del Movimento 5 stelle, anche se è ancora presto per ipotizzare una data.

«Se con Luigi stiamo pensando al matrimonio? In questo momento non c’è molto tempo per pensarci ma ne abbiamo parlato ed è una cosa che ci piacerebbe» dice, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, Virginia Saba. A chi le domanda se abbia già ricevuto la fatidica "richiesta", Saba risponde così: «No, adesso c’è da pensare alla politica. Diciamo che è nei nostri programmi, però un po' più in là».

Ora i grillini vogliono solo il potere

Alla fine della legislatura mancano appena due anni. Dopo, in teoria, per Luigi Di Maio la politica sarà solo un ricordo, visto che scatterebbe il tetto dei due mandati imposto dal Movimento 5 stelle. Insomma: o terzo mandato o matrimonio. Per cosa voterà Giggino?

