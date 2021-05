Forza Italia in ebollizione. Non solo Coraggio Italia, la diaspora non è finita

Arnaldo Magro 29 maggio 2021 a

Il vertice nel centrodestra sulla scelta dei candidati sindaci salta per incomprensioni sui nomi. Sarà anche così ma pare sia stata Forza Italia a chiederne lo slittamento. La diaspora dei dodici azzurri verso "coraggio Italia" pare abbia reso il clima incandescente. E fatto infuriare i mammasantissima di Berlusconi. Si rassereni Forza Italia: secondo le voci di radio mercato potrebbe essere questo solo l'inizio. Mario Draghi piace molto e non solo ai mercati finanziari. Si dice che alcune parlamentari cerchino in aula di attirare le sue attenzioni complimentandosi con lui ad ogni intervento. Lui con grande eleganza ringrazia ma vola decisamente più alto.

