Altro schiaffo a Giuseppe Conte, la minaccia bomba del M5S a Mario Draghi: "Se continui così niente Quirinale"

Mario Draghi sta facendo a pezzi il Movimento 5 Stelle e tutto quello che Giuseppe Conte aveva costruito nei suoi due mandati al Governo prima di diventare il nuovo leader grillino. Il Premier ha scelto Dario Scannapieco al posto di Fabrizio Palermo come amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, mentre Gianfranco Battisti è stato sostituito da Luigi Ferraris come guida di Ferrovie, con Nicoletta Giadrossi che sarà presidente. Le nomine sono l’ennesimo schiaffo ai Cinquestelle, che perdono tutti i loro uomini nelle poltrone del potere.

Come riferisce La Stampa tra i grillini circola una frase che fa capire il risentimento nei confronti dell’ex banchiere centrale: “Se continua così con noi, Draghi rischia il Quirinale”. Le stesse fonti segnalano una profonda amarezza e un vasto stupore di Conte, che già si era infuriato per gli addii del commissario all’emergenza Covid Domenico Arcuci e di Gennaro Vecchione dai servizi segreti. “Le nomine mostrano il vuoto politico e l'irrilevanza dei 5 Stelle. Si rassegneranno ai ruoli di vassalli di Draghi o avranno uno scatto di orgoglio?” le parole di un ex del M5S, che ora, almeno informalmente, minaccia Draghi.

