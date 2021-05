Cdp e nomine, il Ministero delle Finanze indica Scannapieco ad. In lista anche Lapecorella

27 maggio 2021 a

a

a

Arriva la conferma delle indiscrezioni: Dario Scannapieco è il nome scelto dal governo per la guida di Cassa depositi e prestiti al posto di Fabrizio Palermo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato il nome del vicepresidente Bei al primo posto della lista per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Cdp. Gli altri sono Fabiana Massa Felsani, Anna Girello Garbi, Giorgio Toschi, Livia Amidani Aliberti e Fabrizia Lapecorella. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha inoltre sostenuto, all’interno di una lista unica, i nominativi designati dalle Fondazioni e cioè Giovanni Gorno Tempini che viene confermato come presidente, Matteo Melley e Alessandra Ruzzu. In una nota, il Mef ha espresso “un sentito ringraziamento all’Amministratore delegato, Fabrizio Palermo, e ai consiglieri uscenti per il prezioso lavoro svolto e il rilevante apporto al raggiungimento degli importanti risultati ottenuti in questi anni”.

Scannapieco succede così a Palermo che lo aveva "sconfitto" nell’ultima tornata del 2018 proprio per il ruolo di Ad di Cassa depositi e prestiti. Considerato molto vicino al premier Mario Draghi, il manager dopo la laurea alla Luiss e un master ad Harvard ha iniziato la sua carriera al ministero dell’Economia, dove è stato direttore generale Finanza e Privatizzazioni del Tesoro. Dal 2007 è vicepresidente della Banca europea degli investimenti, mentre dal 2012 è presidente del consiglio di amministrazione del Fondo europeo per gli investimenti, di cui la Bei è azionista di maggioranza. Si è occupato della realizzazione del per il rilancio degli investimenti in Europa, il cosiddetto piano Juncker varato nel 2014 che prevedeva risorse per 315 miliardi.

Si legge nel comunicato: "Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato i seguenti nominativi per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di CDP S.p.A: Dario Scannapieco, Fabiana Massa Felsani, Anna Girello Garbi, Giorgio Toschi, Livia Amidani Aliberti, Fabrizia Lapecorella. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha inoltre sostenuto, all’interno di una lista unica, i nominativi designati dalle Fondazioni: Giovanni Gorno Tempini (Presidente), Matteo Melley, Alessandra Ruzzu".

"Il Ministero dell’Economia e delle Finanze intende esprimere un sentito ringraziamento all’Amministratore delegato, Fabrizio Palermo, e ai consiglieri uscenti per il prezioso lavoro svolto e il rilevante apporto al raggiungimento degli importanti risultati ottenuti in questi anni".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.