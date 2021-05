"Ha chiamato la voce del padrone", Revelli svela la telefonata sul blocco dei licenziamenti

26 maggio 2021 a

Blocco dei licenziamenti, si era raggiunto un primo accordo in Consiglio dei ministri con la proroga fino ad agosto. Poi è arrivata una telefonata da Confindustria ed è cambiato tutto. A rivelarlo è il politologo Marco Revelli. "Non è secondario il modo in cui si è arrivata a questa mediazione - ha detto Revelli ad Agorà - Dopo la telefonata di Confindustria il governo ha fatto marcia indietro, è un segno di debolezza verso "la voce del padrone". Non credo che le contromisure risolveranno questo problema".

"Non è secondario il modo in cui si è arrivata a questa mediazione. Dopo la telefonata di Confindustria il governo ha fatto marcia indietro, è un segno di debolezza verso 'la voce del padrone'. Non credo che le contromisure risolveranno questo problema." @MarcoRevelli1 #agorarai pic.twitter.com/eInAdQK7Is — Agorà (@agorarai) May 26, 2021

Poi il professor Revelli ha puntato contro le divisioni presenti nella maggioranza e che non potranno portare a nessun accordo su fisco, pubblica amministrazione e giustizia. "Se non si mettono d'accordo su un'ora di coprifuoco in più o in meno come faranno a fare riforme così importanti?".

