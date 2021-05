Crosetto micidiale: chi mette alla gogna Calenda... Così asfalta i giornalisti "ricchi e snob"

23 maggio 2021 a

Guido Crosetto micidiale con i giornalisti ricchi, cool e snob che infilzano Carlo Calenda perché non viene dal popolo... "Alcuni giornalisti cool trattano Calenda con disprezzo, rimarcando le sue origini 'non popolane', come negative. Sono gli stessi che vivono in case elegantissime dei migliori quartieri, serviti da filippini in livrea, e disquisiscono della nuova casa al mare sull’isola x o y", scrive su instagram il "gigante" del centrodestra ed ex ministro.

Non tutti sono d'accordo, tanto che un utente gli scrive: "Certo che voi politici tra colleghi e giornalisti ne conoscete di gente che non ha contatto con la realtà, ma ha titolo per parlarne. Ci credo che poi la struttura immobile è senza futuro dell'Italia rispecchi le caste ed il feudalesimo". Ma Crosetto non ci sta a passare per élite. "Io la realtà la vivo da bambino e la conosco da quando lavoro e cioè da 37 anni. E quando dico lavoro, parlo di quello che inizia prima delle 7 e non si sa quando finisce. Quello per cui sabato non è festivo e se serve anche domenica. Lei non so", è la replica al commento di Crosetto.

Intanto Calenda annuncia di vole battere la città palmo a palmo nella corsa alla carica di sindaco di Roma, "Volontari porta a porta" e "una lettera per spiegare agli elettori il programma e chi sono" sono due delle mosse della campagna elettorale per le elezioni amministrative nella Capitale illustrate nell'intervista a Lucia Annunziata durante la trasmissione ’In mezz’ora in più’ su RaiTre oggi domenica 23 maggio.

