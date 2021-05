Nei sondaggi Fratelli d'Italia davanti al Pd, "mi spiace per Giorgia Meloni". Guido Crosetto catastrofico

14 maggio 2021 a

Guido Crosetto catastrofico di fronte al sondaggio storico che incorona Fratelli d'Italia davanti al Pd. "Per la prima volta Fratelli d'Italia ha superato il Pd in un sondaggio. Mi spiace per Giorgia" cinguetta su Twitter Crosetto che spiega anche perché: "Lei è ancora convinta che sia vero il detto male non fare, paura non avere. In Italia ci sono confini che quando si superano provocano pesanti reazioni. Come per Berlusconi, Renzi o Salvini".

Secondo il sondaggio di Emg nell'ultima settimana Fratelli d'Italia avrebbe superato il Partito democratico. Un risultato storico e l'ennesimo successo della leader del centrodestra che, proprio in questi giorni, con il suo libro "Io sono Giorgia" brinda a un altro successo: ha scalato anche le classifiche in libreria. Eppure per il fondatore del partito guidato dalla Meloni non ci sarebbe molto da festeggiare.

Per la prima volta FDI ha superato il PD in un sondaggio.

Mi spiace per Giorgja, perché lei è ancora convinta che sia vero il detto “male non fare, paura non avere”.

In Italia ci sono confini che quando si superano provocano pesanti reazioni.

Come per Berlusconi, Renzi o Salvini — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) May 13, 2021

Anche l'ex magistrato del Csm Luca Palamara, indagato per corruzione, lo ha confessato chiaramente scatenando l'inferno sulla giustizia. A Piazzapulita il giudice cacciato dall'Anm aveva dichiarato: "Negli anni dei processi contro Silvio Berlusconi non c'era un'opposizione politica, l'opposizione la facevamo noi. Quel mondo si ricompatta quando arriva al governo il centrodestra".

