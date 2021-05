Che c'entra la mafia? Il dubbio atroce di Crosetto sui verbali fatti vedere da Davigo a Morra

11 maggio 2021 a

Domanda velenosissima di Guido Crosetto durante Quarta Repubblica che ancora una volta è stata portata da Nicola Porro sugli inquietanti verbali di Pietro Amara. Nel mirino di Crosetto è finito l'ex pm di Mani pulite ed e consigliere del Csm, Piercamillo Davigo, che quei verbali segreti ha fatto conoscere in confidenza all'ex parlamentare M5s, Nicola Morra, che è anche presidente della commissione parlamentare antimafia. "A che titolo Davigo li ha fatti vedere a Morra?", ha tuonato Crosetto, "qui la mafia non c'entrava per nulla e non c'era alcuna ragione istituzionale per mettere a parte Morra di quel segreto".

"Davigo mi ha fatto il nome di Ardita", Morra svela la verità sui verbali segreti

Non ha tutti i torti, e infatti Davigo aveva tenuto nascosto questo particolare, che conosciamo solo perché l'ha svelato in tv lo stesso Morra, raccontando anche l'incontro carbonaro, con Davigo che gli faceva vedere solo le parti che interessavano a lui sulla tromba delle scale del Csm, come sapesse evidentemente che quella confidenza era istituzionalmente non proprio un capolavoro di correttezza. Stando a Morra poi sempre Davigo gli aveva fatt0 vedere un faldone di carte che riguardava Sebastiano Ardita, altro consigliere del Csm assai vicino ai grillini e un tempo sodale dell'e pm di Mani Pulite. Ma da tempo l'amicizia si era rotta...

