La patrimoniale non piace neppure alla sinistra. Persino Michele Santoro la stronca

21 maggio 2021 a

a

a

La tassa patrimoniale è un boomerang per la sinistra. L'idea storica rilanciata dal segretario del Pd Enrico Letta non piace neppure ai rappresentanti più autorevoli del pensiero rosso. Come Michele Santoro.

Ospite di Propaganda Live su La7, durante la lunga intervista con Zoro, il giornalista si è detto contrario all'idea di applicare la patrimoniale ai contribuenti più ricchi. E gli utenti che già lo immaginavano rilanciare l'idea di Letta rimangono delusi a giudicare dai tweet.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.