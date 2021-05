Messo in croce sui social, Salvini tifa Mentana: dalla parte della libertà

22 maggio 2021 a

Si alimenta giorno dopo giorno il dibattito sulla cosiddetta "cancel culture", sulla dittatura del politicamente corretto, sugli effetti del Ddl Zan e in generale sulla libertà di pensiero. Matteo Salvini, fermo oppositore del disegno di legge contro l'omofobia che in realtà reprimerebbe la possibilità di esprimersi su temi come de esempio l'utero in affitto, ha rilanciato un tweet di Enrico Mentana che ha sollevato un aspro confronto tra pro e contro.

"Condivido le parole di Enrico Mentana, che naturalmente viene già messo in croce per l’opinione espressa. Sempre e comunque dalla parte della Libertà!", ha scritto il leader della Lega rilanciando il post.

Ma cosa aveva scritto Mentana? "In questo paese c'è la libertà di parola. Non esiste che si metta alla gogna chi ha un parere diverso, e allo stesso modo è inconcepibile che si sottoponga alla gogna mediatica, o peggio si proponga l'ostracismo per chi fa satira sui temi sensibili", scrive il giornalista, direttore del TgLa7. Il riferimento è alla notizia delle critiche e degli insulti ricevuti da Michela Giraud, attrice e comica famosa anche per la partecipazione allo show tv Lol!, dopo una battuta su Demi Lovato, la cantante americana che ha dichiarato di non sentirsi né donna né uomo chiedendo di riferirsi a lei col pronome "loro".

"Sei anni fa eravamo tutti Charlie: ma non esiste che si difenda chi fa satira sui simboli religiosi e si attacchi chi la fa sulle scelte di genere. La libertà è una sola, permette di prendere in giro i leghisti e gli ebrei, i gay e i magistrati, i machisti e i navigator, i giornalisti e le femministe, e così via, nessuno escluso. E non perché 'Se no fai il gioco della destra' come mi è toccato leggere, ma perché la libertà è precisamente questa, piaccia o no - attacca Mentana - Si legge nell'articolo 21 della costituzione, che ribaltò le proibizioni del fascismo (da non dimenticare mai): 'Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione'. Sante parole", scrive Mentana provocando la reazione di migliaia di utenti, favorevoli e contrari.

