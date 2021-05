Demi Lovato ci ha riflettuto a lungo: non sono né "lei" né "lui", per favore chiamatemi "loro"

19 maggio 2021 a

Mentre in Italia si discute di ddl Zan contro l'omotransfobia, negli Stati Uniti la cantante Demi Lovato, all'anagrafe Demetria Devonne Lovato, ha annunciato di identificarsi come persona non binaria e che adotterà il pronome "loro", dopo una lunga "autoriflessione".

"Oggi con felicità condivido qualcosa di più sulla mia vita con voi tutti: con orgoglio, voglio che sappiate che mi identifico come not binary", ha dichiarato Lovato su Twitter e in un video di accompagnamento, aggiungendo che "cambierà ufficialmente i propri pronomi in ’they/them". Lovato ha spiegato di aver scelto i pronomi neutri dal punto di vista del genere perché sono quelli che "meglio rappresentano la fluidità che sento nella mia espressione di genere".

L’artista statunitense ha aggiunto: "Lo faccio per tutti coloro che, là fuori, non riescono a condividere chi sono davvero con le persone care". Dopo aver firmato hit come Sorry Not Sorry, Heart Attack e Stone Cold, Lovato di recente ha condiviso in un documentario su YouTube i propri problemi di salute e mentale e dipendenza, prima e dopo un’overdose quasi fatale nel 2018.

