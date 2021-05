Matteo Salvini fa impazzire Virginia Raggi. La risposta della sindaca è furiosa: trova un candidato

21 maggio 2021 a

Il dibattito sul nuovo sindaco di Roma si infiamma. Tra candidature certe e il mistero su chi verrà scelto dal centrodestra, scatta il botta e risposta tra Matteo Salvini e Virginia Raggi. Il leader della Lega è convinto che la sindaca non verrà rieletta. «Questo mi sento di escluderlo, io giro tanto Roma, anche nelle periferie e non ne trovo uno che vota Raggi. Tante aspettative e voglia aveva sollevato e tanta delusione» ha detto Salvini a Radio Radio.

«Il centrodestra sarà unito e nei prossimi mesi i romani e i milanesi avranno alternative valide sia a Raggi che a Sala. Non voglio essere ottimista ma penso che il cambiamento a Roma e Milano sia a portata».

Immediata e piccatissima la replica di Virginia, che posta il tweet in slang romanesco per accappararsi le simpatie dei follower sui social. «Matteo Salvini tanto per iniziare io in periferia ci vivo e dalle mie parti non ti abbiamo mai visto. Poi pensa a trovà un candidato che te vedo ’nsicuro. In difficoltà. Salvini chiacchierone» scrive su Twitter Virginia Raggi

