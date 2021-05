Covid, le regole anti-assembramento non valgono per Virginia Raggi: ristorante invaso per il comizio

19 maggio 2021 a

a

a

A un matrimonio massimo in 30 invitati, ma per Virginia Raggi deve esserci un comma speciale: 400 militanti al ristorante per un suo comizio elettorale ad Ostia Antica. Il consigliere comunale Paolo Ferrara si arrampica sugli specchi e prova una difesa flebile: "Ma no, saranno rispettate tutte le regole di sicurezza. Intanto - dice al Messaggero - i tavoli saranno sistemati all'aperto, abbiamo scelto questo ristorante apposta, c'è un grande parco, tutti si siederanno a distanza. Alla fine, dopo avere raccolto tutte le adesioni, abbiamo contato: 400. Non ce lo aspettavamo. Ora troveremo posto per tutti". Le regole non sono uguali per tutti.

La Raggi è sempre più imbarazzante: a pagare sono sempre i cittadini. Asfaltata sul fallimento a Roma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.