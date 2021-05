"Scatarrare sui cittadini". Il volgare attacco della Azzolina al Senato sul vitalizio di Formigoni

19 maggio 2021 a

a

a

La ex ministra dell’Istruzione e professoressa Lucia Azzolina accusa in modo piuttosto volgare il Senato che ha confermato il vitalizio per l’ex presidente della Lombardia Roberto Formigoni. "Come scatarrare sui cittadini onesti…" il post dell'esponente del Movimento 5 Stelle. Ha dimenticato che è stata proprio una sua collega del M5S, peraltro vice presidente del Senato, Paola Taverna, a proporre la norma che non toglie il contributo (come il reddito di cittadinanza) a chi ha espiato la pena.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.