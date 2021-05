Strigliata di Alessandro Sallusti a Matteo Salvini e Giorgia Meloni: avete la sinistrite!

19 maggio 2021 a

Alessandro Sallusti bacchetta Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Secondo il nuovo direttore di Libero i leader di Lega e Fratelli d'Italia si sono ammalati del morbo rosso per eccellenza: “L’arte di parlare troppo, litigare tanto e non decidere mai”. Per Sallusti è clamoroso quel che i due stanno facendo a Milano, Roma, Bologna e Napoli a pochi mesi dal voto: “lo spettacolo a cui assistiamo è deprimente: nomi che vanno e vengono come fossero figurine di un album (…) Io non penso che gli elettori del centrodestra si meritino un simile trattamento”. Poi l’avviso ai contendenti: “Matteo Salvini e Giorgia Meloni fanno benissimo a contendersi la leadership presente e futura del centrodestra. Basta che però la gara non diventi un gioco allo sfascio fra veti e controveti strumentali al proprio potere”. Sconsolato il nuovo direttore di Libero: “perdere contro questa sinistra e questi grillini sarebbe, a proposito di calcio, come contro la Corea ai mondiali del 1966. Cioè stupido…”.

