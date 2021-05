Toghe e molestie, la faccia tosta M5s. Il presidente grillino difende il capo dei giudici del figlio di Grillo...

18 maggio 2021 a

Ormai siamo abituati a tutto. E soprattutto alle contorsioni dei Cinque stelle. Non c’è mai il limite, però. E oggi dal Giornale apprendiamo che a Tempio Pausania ci si permette una ipocrita gara di solidarietà al presidente del tribunale, nei guai per molestie sessuali.

Chi è il prode e improvvisato difensore del dottor Giuseppe Magliulo, messo sotto accusa da una magistrata? In questo intricato gioco delle coppie spunta la signora Paola Mosseddu che è la moglie del presidente della commissione giustizia della Camera, Mario Pierantoni. Che per via coniugale si infila così in maniera clamorosa nell’affare che riguarda Ciro Grillo e i suoi allegri amichetti di bravata e di presunti stupro.

Scrive la signora Pierantoni su Facebook al presidente del tribunale di Tempio Pausania con una inopportuna confidenzialità: “Io e Mario siamo al tuo fianco con fiducia e sicurezza che tutto verrà archiviato”.

Con quale sicurezza si pronuncia la moglie del presidente della commissione giustizia? Con quale faccia tosta? Davvero auspichiamo che il magistrato del caso Grillo si pronunci al più presto, perché anche gli stomaci più forti non è detto che reggano di fronte a tanto spettacolo...

F. S.

