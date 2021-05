"Aveva atteggiamenti da bullo", la pesante verità del prof su Ciro Grillo

17 maggio 2021 a

A Non è l'Arena si torna a parlare del Grillo-Gate, il caso del figlio del garante dei 5Stelle accusato di stupro con altri tre amici nei confronti di una ragazza di 19 anni. Durante la trasmissione parla il suo professore che ricorda il suo comportamento tra le mura scolastiche.

"L'atteggiamento di bullismo, da bulletto mascherava qualcosa - racconta il prof negli studi di Massimo Giletti - Compagnie sbagliate, atteggiamenti sbagliati e anche l'idea di essere non immune ma protetto tra virgolette uno magari può anche esagerare. Lo stupro? Da un gruppetto come quello non dico che te lo aspettavi, ma pensi potrebbe succedere. Il suo gruppetto di amici era quello che non vengono beccati, erano un pochino più furbi, più sgamati. Però non si pensa mai che possano arrivare a questo, però li vedi, un atteggiamento da ragazzini. O lo interrompi e maturi o se rimani infantile poi può degenerare".

