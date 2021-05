Ciro Grillo, "sembrava non volesse". Nell'inchiesta per stupro spunta la chat segreta con le frasi degli amici

12 maggio 2021 a

Spuntano nuovi dettagli nell'inchiesta che ha travolto il figlio di Beppe Grillo, Ciro e i tre amici accusati di stupro. Nelle ultime ore è saltato fuori un altro verbale, quello di Parvin Tadjik, moglie di Beppe e mamma di Ciro: alcune parti sono state pubblicate dalla Stampa mentre sul Corriere della Sera sono apparsi alcuni messaggi scritti nelle chat tra i quattro accusati e altri amici.

Per il figlio di Grillo e i suoi tre amici, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta quella passata con Silvia (il nome è di fantasia) sarebbe stata una notte di sesso, consenziente ma nei whatsapp, nel gruppo chiamato "Official mostri" comparirebbero messaggi choc: "All'inizio sembrava che non volesse...", spiega uno dei ragazzi a un amico che domanda come sono andate le cose. "Che è successo?" si legge nella chat dei ragazzi. "È stato forte", "poi ti dico fra', so' stanchissimo" riporta il Corriere della Sera. E ancora: "ma com'era?", bella o no?. "Mah, niente di che..."., la risposta. Sulla presunta violenza, consumatasi nella villa del comico in Costa Smeralda, sta indagando la Procura di Tempio Pausania.

