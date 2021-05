“Non lo volete al Colle per paura di votare”, Minzolini smaschera la Morani su Draghi

17 maggio 2021 a

a

a

Domanda diretta di Myrta Merlino alla Pd Alessia Morani durante la puntata de L'Aria che Tira di lunedì 17 maggio: “Ma voi votereste Mario Draghi presidente della Repubblica come ha proposto Matteo Salvini?”. La Morani ha iniziato a balbettare arrampicandosi sui muri: “Adesso, parlare della elezione sul Colle che avverrà fra otto mesi...”.

Ultima volta in tv, perché Galli dice basta al piccolo schermo. Con chi se la prende

Ospite in trasmissione però era l'editorialista del Giornale, Augusto Minzolini, che è scoppiato in una risata vedendo in difficoltà la Pd e diabolico l'ha smascherata: “No, loro non lo vogliono votare alla presidenza della Repubblica e non osano dirlo per non offenderlo. Ma non lo vogliono toglierlo da Palazzo Chigi altrimenti cadrebbe il governo e subito dopo si andrebbe al voto di cui il Pd ha grande paura...”. Lei è sbiancata, e non ha più trovato le parole...

"Tutti zitti come deficienti". A chi serve il coprifuoco, bordata di Feltri al governo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.