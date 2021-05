L'Aria Che Tira, "beccata in diretta". Myrta Merlino e il gesto sotto la scrivania

Giada Oricchio 12 maggio 2021 a

Myrta Merlino beccata in diretta. La conduttrice de “L’Aria che Tira”, l’approfondimento informativo del mattino di LA7, nel corso della diretta di mercoledì 12 maggio, ha fatto un gesto che doveva rimanere segreto, ma che è stato catturato dalle telecamere. Dopo un collegamento con il direttore dell'Istituto Spallanzani di Roma, il professor Francesco Vaia, Myrta Merlino ha lanciato la pubblicità e - credendo di essere a nero - si è slacciata in fretta e furia le scarpe bianche con tacco, poi si è piegata sotto la scrivania, ha preso un paio di ciabattine nere da un cassetto e se l’è infilate con un’espressione di grande sollievo.

Al rientro in studio però la giornalista era di nuovo impeccabile sui suoi tacchi. Evidentemente, dopo la fortissima crisi cervicale che un mese fa l’ha costretta a letto e che ha richiesto una modifica “ergonomica” allo studio de “L’Aria che Tira”, la Merlino ha necessità di scaricare la spina dorsale anche solo per 5 minuti (tanto dura il nero tra televendita e pubblicità) ogni ora. E infatti sui titoli di coda ha concesso il bis: saluti e via le scarpe.

